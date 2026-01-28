韓国のユーチューバー、有病長壽ガールさんが亡くなった。故人は非透明細胞腎細胞がんの闘病過程を記録し、多くの人に勇気を与えてきた。享年28。【写真】韓国ユーチューバーが29歳で死去有病長壽ガールさん故人の恋人は1月28日、チャンネルの告知欄を通じて「有病長壽ガールが長い闘病の末、天の星になった」と訃報を伝えた。先の見えない闘病生活のなかで始めたユーチューブが予想以上に大きな愛を受け、登録者からの温かな関心