収まる兆しのない物価高。かつて“物価の優等生”と言われた卵の価格も例外ではありません。そんな中、卵を激安で売るスーパーがあります。名古屋市千種区にある「プロムナード高見」です。 【写真を見る】“卵1パック108円” 売れるたびに大赤字…でも続ける理由とは？ 値上げせざるを得ない商品あっても｢他で安く感じてもらえる工夫を｣ 名古屋･千種区のスーパー 1月26日月曜日の夕方、店内に長