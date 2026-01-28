不二家は、「ネクター」ブランドのグミシリーズより、新商品「ネクター厳選果実グミ(あまおう苺)」を発売する。また、「ネクターグミ(ピーチ)」「ネクターグミ(ミックス)」の2品はリニューアルし、内容量を10%増量して新登場。いずれも年2月3日(火)より全国で発売する。価格はいずれもオープンプライス。【画像を見る】「ももぺこ」パッケージにリニューアルした「ネクターグミ(ピーチ)」、「ネクターグミ(ミックス)」の画像を見る