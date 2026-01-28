日本は世界でも屈指の地震大国です。地震から命を守るためには、「正しい行動」と「備え」を知っているかどうかが、大きな分かれ道となります。「地震発生直後の行動から避難までの一連の流れ」と「日頃の備え」についてご紹介します。いざという時に迷わず行動できるように、防災に関する正しい知識を一緒に学んでいきましょう。地震が発生したときは緊急地震速報が発表されたり、大きな揺れを感じたりしたときは、とにかく「身の