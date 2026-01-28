サウジアラビアのネオムターフＣ・Ｇ１（２月１４日、キングアブドゥルアジーズ競馬場・芝２１００メートル）に出走するアロヒアリイ（牡４歳、美浦・田中博康厩舎、父ドゥラメンテ）が１月２８日、栗東から駆けつけた岩田望来騎手を背に美浦・Ｗコースで追い切りを行った。３頭併せの最内から僚馬クラリネットソナタ（４歳１勝クラス）とアールヴィヴァン（４歳１勝クラス）を大きく追走。馬なりのまま６ハロン８２秒３―１１