ジュニアの織山尚大が２８日、主演舞台「エクウス」（２９日開幕、東京グローブ座）の公開ゲネプロおよび取材会に登場した。１９７３年に英・ロンドンで初演され「演劇史に残る衝撃作」として各国で上演されてきた名作。織山は馬の目をフォークで突くという事件を起こす１７歳の少年・アランを演じる。自身の役柄について「大きい秘密を抱えていて、内蔵むき出しで歩いているような状態。物語としては一週間ちょいなんですけど