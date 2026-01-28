去年9月以降、雨が少ない影響で、筑後川水系のダムの貯水量が著しく低下しています。この先もまとまった雨は期待できないとして、福岡県筑紫野市では28日から、水道の圧力を弱める「減圧給水」が始まりました。 取材班は、筑紫野市のマンションを訪ねました。■田中絹子さん「水圧がそうでもない。じゃーっとこない。」ダムの水量低下を受けて、筑紫野市が開始した「減圧給水」。水道水の圧力を弱めることで、蛇口から出