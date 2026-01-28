巨人は２８日、元選手の小平誠司さんが２７日の午後５時に腎細胞がんのため熊本市内の病院で亡くなったと発表した。７９歳だった。小平さんは鎮西から陸上自衛隊を経て、１９６７年ドラフト９位で捕手として巨人に入団。背番号５５で７０年まで３年間プレーし、１軍出場はなかった。通夜は２９日の午後７時、告別式は３０日の正午からともに「熊本市民葬祭メルシー」で執り行われる。喪主は妻のかつ子さんが務める。