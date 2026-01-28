２４日、海南省海口市にある海口国際免税城で馬柄のスカーフを広げる従業員。（海口＝新華社記者／郭程）【新華社海口1月28日】中国海南省海口市にある海口国際免税城では、午（うま）年の到来にちなみ、多くの国際ブランドが中国伝統の生肖（十二支）文化や中国風の要素を取り入れた新春限定商品を相次ぎ発表、市場シェアの拡大を図っている。２４日、海南省海口市にある海口国際免税城で売られている馬のガラス製品。（海口＝