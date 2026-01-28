新庄市で27日夜、住宅1棟が全焼する火事があり、火事の後からこの家に1人で暮らす68歳の男性と連絡が取れなくなっています。警察は28日午後から実況見分を行い、火の出た原因を調べています。この火事は27日午後10時40分ごろ、新庄市五日町の伊藤一明さん（68）の住宅から出火したものです。近所の住民の通報で駆け付けた消防により火はおよそ2時間半後に消し止められましたが、この火事で木造2階建ての住宅1棟が全焼しました。近