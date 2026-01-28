高負荷時にやや息苦しい1.5L 4気筒ターボ3代目へ世代交代した、アウディQ3。1.5L 4気筒ガソリンターボは、車重1560kgのSUVを不足なく走らせる。低域から頼もしくトルクを生み出し、余裕を持って市街地の流れに合わせられる。7速デュアルクラッチATの変速も滑らかだ。すべての画像をみる全189枚一方、高速道路ではやや息苦しい。4000rpm以上から吹け上がりが重くなり、加速時のキックダウンは遅れ気味。エンジンノイズも目立つよ