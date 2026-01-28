女優志田こはく（21）が28日、都内で、ファッション誌「NYLON JAPAN」による「NYLON’S NEXT 2026 AWARDS」授賞式事前会見に出席した。同アワードは、26年にさらなる活躍が期待される人物に贈られるもの。今年の抱負を聞かれると志田は「フィギュアスケートを習っていたことがあったので、コンビネーションジャンプを跳べるようにしたいです」と話した。中学時代までフィギュアスケートをやっていた志田は「当時は跳べていたんです