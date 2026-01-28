9人組男性メインダンサー＆バックボーカルグループ、超特急が28日、都内で、ファッション誌「NYLON JAPAN」による「NYLON'S NEXT 2026 AWARDS」授賞式事前会見に出席した。同アワードは、26年にさらなる活躍が期待される人物に贈られるもの。これから挑戦したいことを聞かれ、リョウガは「今年15周年を迎えさせていただくというタイミング。定期的なミーティングをやりたい。真面目な話をする機会をつくりたい」と話した。昨年末に