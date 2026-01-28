俳優の岩城滉一（74）結城アンナ（70）夫妻が、23日放送のテレビ朝日系「徹子の部屋」（月〜金曜午後1時）に出演。出会った当時を振り返った。黒柳徹子（92）が「出会った時にアンナさんはなんと高校生？」と尋ねると、岩城は「初め、会った時、15歳ぐらいですからね。15〜16歳じゃなかったかな」と説明した。そして黒柳が「かわいかった？」と聞くと、「それはもうね、見たことねえなと思いましたね」と打ち明けた。黒柳が結城に