お笑いコンビ、天才ピアニスト（竹内千咲＝34、ますみ＝38）が28日、大阪市内で、咲くやこの花賞受賞記念「天才ピアニストスペシャルライブ大阪の華」（3月5日、ドーンセンターホール）の取材会に出席した。天才ピアニストは昨年、令和6年度咲くやこの花賞大衆芸能部門（お笑いコンビ）を受賞。受賞を記念し、令和2年度の同賞大衆部門（漫才）を受賞したお笑いコンビ、ミルクボーイをゲストに招き、スペシャルライブを披露する。