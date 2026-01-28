韓国の裁判所は28日、政治家に不法な資金を提供したなどとして、旧統一教会の元幹部の男に懲役1年2か月の実刑判決を言い渡しました。判決では、教団トップ・韓鶴子総裁の事件への関与を認定しています。旧統一教会の元世界本部長の男は、野党「国民の力」の国会議員に1億ウォン＝日本円でおよそ1100万円を提供した政治資金法違反の罪や、尹錫悦前大統領の妻・金建希被告に事業などで便宜を図ってもらおうとバッグやネックレスを提