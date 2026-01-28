車いすの部男子シングルス1回戦でプレーする小田凱人＝メルボルン（ゲッティ＝共同）【メルボルン共同】テニスの全豪オープン車いすの部が28日、メルボルンで開幕し、シングルス1回戦で男子の第2シードで19歳の小田凱人（東海理化）と女子の第1シードの上地結衣（三井住友銀行）が勝ち、準々決勝に進んだ。大谷桃子（かんぽ生命）も田中愛美（長谷工コーポレーション）を破り、8強入りした。男子の三木拓也（トヨタ自動車）は敗