マイルCS12着のレーベンスティール（牡6＝田中博、父リアルスティール）は中山記念（3月1日）で始動することが分かった。28日、キャロットクラブが発表。サウジアラビアのネオムターフC（2月14日、キングアブドゥルアジーズ）にも登録を行ったが、国内戦で今年の始動戦を迎えることになった。