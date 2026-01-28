お笑いコンビ、ナユタが28日、都内で、ファッション誌「NYLON JAPAN」による「NYLON’S NEXT 2026 AWARDS」授賞式事前会見に出席した。同アワードは、26年にさらなる活躍が期待される人物に贈られるもの。これから挑戦したいことを聞かれると「ジブリ映画に出たい」とフリップに書き、ホリコシが「ジブリ映画の主人公の人と血がつながってる」と明かした。航空機の設計技師、堀越二郎が主人公の「風立ちぬ」（13年公開、宮崎駿監督