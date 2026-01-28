今季のスローガンを発表するソフトバンクの小久保監督＝28日、みずほペイペイドームソフトバンクは28日、今季のスローガンが「全新（ゼンシン）」に決まったと発表した。リーグ2連覇、日本一を達成したチームを一度壊して新たなチャレンジをするという意味とともに前進、全身全霊の言葉を掛け合わせた。ロゴは三つの矢印がデザインされており、本拠地移転後初のリーグ3連覇への思いを込めたという。小久保監督は「同じことをや