28日の東京外国為替市場の円相場は対ドルで上昇し、1ドル＝152円台後半で取引された。日米が協調して円安是正に向けた為替介入に踏み切るとの警戒感が市場に広がり、27日のニューヨーク市場では一時1ドル＝152円台前半を付け、昨年10月以来約3カ月ぶりの円高水準となった。東京市場では、国内輸入企業の実需などでドルを買い戻す動きも出て、小幅な値動きとなった。午後5時現在は前日比2円08銭円高ドル安の1ドル＝152円63〜65