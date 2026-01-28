群馬県は28日、同県藤岡市の山林火災が同日午後に鎮圧したと発表した。午後2時時点で約53ヘクタールを焼き、空き家が1棟全焼した。けが人は確認されていない。25日午前8時10分ごろ、住民から「山の方に煙が見える」と119番があり、火災が判明。県が、自衛隊に災害派遣を要請した。これまでに、地元消防や群馬・埼玉両県の防災ヘリなどが消火に当たった。