２８日の東京株式市場で、読売株価指数（読売３３３（さんさんさん））の終値は、前日比３７４円４１銭（０・８２％）安の４万５０３３円０４銭だった。２日ぶりに値下がりした。３３３銘柄のうち８割超にあたる２７８銘柄が下落した。外国為替市場で円相場が円高・ドル安方向に振れたことで、自動車や機械など輸出関連株を中心に売りが広がり、東証プライム銘柄の８割以上が値下がりした。一方、前日の米株式市場でハイテク株