俳優、小野原幸一（32）が28日、インスタグラムを更新。同日をもって引退することを報告した。「今日で32歳の誕生日を迎えました。32歳の誕生日を迎え皆様にご報告があります。僕小野原幸一は今日で『役者』を引退させて頂きます」と引退を宣言した。「本当にこの10年間、濃くて楽しくて、嬉しくて、悲しくて、辛いと思う瞬間もあったけど凄く僕を成長させてくれた期間でした!本当に出会ってくれた皆様本当にありがとうございまし