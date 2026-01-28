韓国の尹錫悦前政権と世界平和統一家庭連合、旧統一教会との癒着が指摘された一連の裁判で、裁判所は28日、尹前大統領の妻を含む被告3人全員に対し、実刑判決を言い渡しました。韓国の尹前政権を巡っては、尹前大統領の妻・金建希氏と尹氏の側近だった国会議員、権性東氏が旧統一教会から金品を受け取る見返りに、教団の事業で便宜を図ろうとした罪などに問われていました。ソウル中央地裁は28日午後、それぞれ行われた判決公判で