昨年11月末で活動を終了したアイドルグループ「少年忍者」の元メンバー、織山尚大（22）が28日、都内で主演舞台「エクウス」の公開ゲネプロ及び取材会に出席した。同作は実際に起きた事件をもとに描いた戯曲を土台に、表面的には異常犯罪を描きながら人間の心の闇と情熱を描く物語。織山は3年ぶりの舞台主演で「この稽古期間、毎日がフラッシュ暗算じゃないですけど、本当に速いスピードで走ってきました。すごくあっという間に本