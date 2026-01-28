ソフトバンクの王貞治球団会長（85）が28日、福岡市内であった「プレーボールミーティング」に参加した。小久保裕紀監督やコーチ陣が参加した約1時間のミーティング終了後、取材に対応。2月1日から始まる春季キャンプに向けて「選手の特長をみんなで見つけて長所を伸ばすようにしようと。特化している部分を伸ばそうと。キャンプから選手の一番いい点を今まで以上につかんで、それを前面に出すという形にしたい」と力を込めた