火災を未然に防いだとして京都の芸妓らに感謝状です。京都市消防局東山消防署から感謝状を贈られたのは、祇園東お茶屋組合の芸妓・雛佑（ひなゆう）さんら３人です。消防によりますと去年１２月２０日未明、東山区の祇園エリアで、営業が終了し無人だった木造の飲食店から煙が出ているのを、雛佑さんが見つけ消防に通報しました。その後、雛佑さんからの知らせを受けた近隣店舗の店長２人が、調理用のボウルなどを使って水