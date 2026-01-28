１月２７日、幼稚園に侵入した疑いで逮捕された男が「大麻を使用していた」と供述していることがわかりました。２７日午後、大阪府吹田市の関西大学幼稚園に男が侵入し、園児３人と女性職員（５０代）を部屋の中まで追いかけ、女性職員を羽交い絞めにしました。その後、駆け付けた警察官らに建造物侵入の疑いで住居・職業不詳の松本勇樹容疑者（３４）が現行犯逮捕されました。女性職員や園児にけがはありませんでした。