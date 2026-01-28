３６００万円相当の純金をだまし取ったとして受け子とみられる台湾出身の男２人が逮捕されました。詐欺の疑い逮捕されたのは台湾出身の王裕閔（オウ・ユウビン）容疑者（３８）ら男２人です。２人は警察官や検事になりすました別の人物と共謀して和歌山県の女性（７０代）に電話をかけ、「あなたの資産を凍結する」「あなたの無実を証明するために金を買いましょう」「資産を金に使ったことにしましょう」などとウソを言って