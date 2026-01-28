ボートレース尼崎の「まくってちょ〜うだい」は29日が初日。28日は前検が行われた。東本勝利（46＝三重）は前回の尼崎（昨年7月）を優勝。その節に乗っていた4号機と再びタッグを組むことになった。「すっかり忘れてました（笑い）。季節も違うし、前検の感じは普通かな。あの時もむちゃくちゃ出て行く印象はなかったんですが、本番では良かったので今回もそうなればいいですね」東本のV以降、4号機は尼崎の有力機に成長。