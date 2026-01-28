フィギュアスケートのジョージア代表アナスタシア・グバノワ＝3日、ロシア・サンクトペテルブルク（共同）ミラノ・コルティナ冬季五輪フィギュアスケートのジョージア代表アナスタシア・グバノワ（23）が5年前、同国籍を取得して強豪国ロシアから移籍したのは、国際大会で高みを目指すためだった。だが北京五輪に出場した直後、母国はウクライナに侵攻。ロシア勢は国際大会から排除され、他国代表となったグバノワは一部で「逃亡