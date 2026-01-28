藤沢警察署（資料写真）２７日午後７時３５分ごろ、藤沢市辻堂３丁目の路上で「おばあさんがひったくりに遭った」と１１０番通報があった。近くに住む無職女性（８３）が男から現金約２万円などが入ったトートバッグを奪われて転倒、左上腕の骨折などのけがを負った。藤沢署は強盗致傷事件として調べている。署によると、男は女性の背後から近づいてトートバッグを奪い、徒歩で逃げた。