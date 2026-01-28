【その他の画像・動画等を元記事で観る】声優アーティスト・久保ユリカのラストライブ＆イベントツアー「dear deer」の詳細が発表となった。本ツアーは、アーティストデビュー10周年という節目を迎えるにあたり、現行のアーティスト活動の一区切りとして開催される“ラストライブツアー”となる。2026年1月28日（水）に発売される2ndアルバム「シカノコ」を携え、出身地である奈良・大阪、関東では横浜・東京の全4都市で実施される