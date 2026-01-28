新型コロナ対策の補助金をだまし取ったとして、医療法人の理事の女が再逮捕されました。 詐欺の疑いで再逮捕されたのは、愛知県一宮市の「いまむら病院」を運営する医療法人の理事、今村有希子容疑者(57)です。 名古屋地検特捜部によりますと、今村容疑者は2021年4月ごろ、空気清浄機の購入や診療の実施に関する虚偽の報告書を提出し、国や愛知県から新型コロナ対策の補助金計約1870万円をだまし取った疑いがもたれて