水島警察署 岡山県倉敷市の施設で女性の下着姿を盗撮したとして、倉敷市の無職の男（40）が28日、性的姿態等撮影の疑いで逮捕されました。 警察によりますと、男は2025年12月20日、イベント関係者として携わっていた倉敷市の施設で、更衣場所にモバイルバッテリーカメラを設置し、更衣中の30代の女性3人の下着姿を盗撮した疑いが持たれています。 女性らからの110番通報を受けて警察が捜査し、男を逮捕しました