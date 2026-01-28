ABEMAは、TVアニメ「名探偵コナン」のテレビ放送30周年を記念し、2月1日14時から「名探偵コナン」無料チャンネルを開設する。チャンネルは2026年12月末までの期間限定で運用予定。 無料チャンネルでは、TVアニメ「名探偵コナン」のエピソード1000話以上を毎日順次無料放送。放送後1週間は、放送エピソードを全話無料で視聴できる。放送作品はシーズン1～27。 また、ABEMAプレミアム限定となるが、