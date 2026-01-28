名コンビ食材でメインおかず作り キャベツと鶏肉は相性バッチリの名コンビ食材。味や調理方法を変えて、何度でも楽しめるレシピのバリエーションをご紹介します。キャベツのボリュームで大満足まちがいなし！ とろっと塩だれがよくからむごはんがすすむオイスター味香り高いバター醤油レンジOK！手軽に煮物フライパン、レンジで簡単調理 鍋で長時間煮込んだりせず、フライパンや電子レンジでさっと作れるレシピを中心にご紹介し