◆第７６回東京新聞杯・Ｇ３（２月８日、東京・芝１６００メートル）１週前追い切り＝１月２８日、美浦トレセン昨年のダービー卿ＣＴ覇者トロヴァトーレ（牡５歳、美浦・鹿戸雄一厩舎、父レイデオロ）は、Ｗコースでサトノラポール（４歳１勝クラス）を７馬身半追走。道中はテンポ良く集中力十分。最後の直線で鞍上が仕掛けると、しっかり末脚を伸ばしたものの僚馬には届かず６ハロン８４秒３―１１秒９で２馬身遅れた。鹿戸調