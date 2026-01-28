TBSテレビでは、2月8日に投開票が行われる衆議院選挙を前に、各政党に対して、日本の課題にどう向き合うのか、アンケート調査を実施しました。物価高対策Q１. 物価高に対し貴党は具体的にどのような対策を考えていますか。とくに消費税などの 減税を実施すべきだと考えますか？ 消費税は廃止する。そしてつなぎの現金給付だ。現在の物価高はコストプッシュなので、 消費税を下げるのが王道の対応だ。最低でも一律5％減税が必