２８日の香港マーケットは、主要８８銘柄で構成されるハンセン指数が前日比６９９．９６ポイント（２．５８％）高の２７８２６．９１ポイントと６日続伸し、本土企業株で構成される中国本土株指数（旧Ｈ株指数）も２６７．３６ポイント（２．８９％）高の９５１２．２４ポイントと続伸した。ハンセン指数は２０２１年７月以来、およそ４年半ぶりの高値水準を回復している。売買代金は３６１５億２３１０万香港ドル（約７兆６４１