TBSテレビでは、2月8日に投開票が行われる衆議院選挙を前に、各政党に対して、日本の課題にどう向き合うのか、アンケート調査を実施しました。物価高対策 Q１. 物価高に対し貴党は具体的にどのような対策を考えていますか。とくに消費税などの減税を実施すべきだと考えますか？ 物価高への対応は一時的な措置ではなく、税・社会保険料・家計負担等の全体を捉えた改革が必要である。現在、国民負担率は約46%に達し