TBSテレビでは、2月8日に投開票が行われる衆議院選挙を前に、各政党に対して、日本の課題にどう向き合うのか、アンケート調査を実施しました。物価高対策Q１. 物価高に対し貴党は具体的にどのような対策を考えていますか。とくに消費税などの減税を実施すべきだと考えますか？ チームみらいは、足下の物価高対策としての消費税減税には反対の立場で、外食産業などへの悪影響や、減税後も価格が据え置かれて十分な効果が得られ