TBSテレビでは、2月8日に投開票が行われる衆議院選挙を前に、各政党に対して、日本の課題にどう向き合うのか、アンケート調査を実施しました。物価高対策Q１. 物価高に対し貴党は具体的にどのような対策を考えていますか。とくに消費税などの減税を実施すべきだと考えますか？ 当面は物価高対策として効果が高い食品消費税ゼロを実施させるが、中長期的には、消費税を8%とし、軽減税率制度を廃止することで、消費の活性化と地