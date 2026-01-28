吉野川水系の早明浦ダム上流で雨が少ない状況が続いているとして、1月28日から徳島用水で約15％の自主節水が始まりました。吉野川水系の早明浦ダム上流で、2025年11月から2026年1月にかけて降った雨の量は、いずれの月も平年の数％から3割程度と、雨の少ない状況が続いていて、早明浦ダムの貯水率は、27日の午前0時現在63.9％と、平年を20ポイントあまり下回っています。こうしたことを受け県は、28日の午前9時から徳島用水への供