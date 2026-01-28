トヨタ自動車は２８日、「プリウス」２３万９５０４台（２０２２年１１月〜２５年１１月製造）のリコールを国土交通省に届け出た。国交省によると、後部席のドアスイッチの設計が不十分なため、スイッチ付近に水がたまった状態でドアを強く閉めると水が回路内に入ってショートし、最悪の場合、走行中などにドアが開く恐れがある。問い合わせはトヨタお客様相談センター（０８００・７００・７７００）へ。