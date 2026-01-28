全国のスシローでは、2026年1月28日から「天下の魚市場 豊洲×スシロー」が開催中です。豊洲市場の名店太鼓判の商品が登場知られる豊洲の鮪専門仲卸「米彦」が目利きした天然本鮪や、市場内の行列必至の名店「大和寿司」で受け継がれる職人の技をスシローで楽しめるフェアです。まずは「米彦」の厳選商品を一部紹介。1月28日から2月15日までの販売予定です。・豊洲 天然本鮪ねぎとろ包み 天然本鮪の香りと旨みをダイレクトに味わえ