来月末で閉店する秋田市のイオン土崎港店が建て替えた上で再オープンを目指していることがわかりました。運営するイオン東北が明らかにしたもので、いつごろ再オープンするかや業務形態については検討中だということです。1979年12月にジャスコ土崎港店としてオープンした、イオン土崎港店。“崎ジャス”の愛称で地域の人に親しまれてきましたが来月末で閉店することが決まっていて、現在は売り尽くしセー