28日午前、湯沢市中心部で屋根の雪下ろしをしていた46歳の男性が軒下で倒れているのが見つかり、その後、死亡が確認されました。この冬、県内で雪の事故で死亡した人は7人目です。現場は湯沢市愛宕町の住宅敷地内です。警察と消防によりますと28日午前10時過ぎ、「雪下ろしの様子を見に行ったら倒れていた」と119番通報がありました。倒れていたのは湯沢市字沼樋の会社員、髙𫞏龍児さん46歳で心肺停止の状態で湯沢市