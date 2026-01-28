B1西地区の佐賀バルーナーズは1月28日、金丸晃輔が右膝前十字靭帯断裂および右膝内側半月板損傷と診断されたことを発表した。 福岡県出身で現在36歳の金丸は、192センチ88キロのスモールフォワード。長らくシーホース三河のエースとして活躍し、2020－21シーズンにはレギュラーシーズンMVPを受賞。その後島根スサノオマジック、三遠ネオフェニックスを